"Манчестер Юнайтед становился сильнее с Роналду в основе? Нет, я так не думаю. Он и Месси, возможно, являются двумя лучшими игроками всех времен. Можете выбирать кого-либо из этих двух.

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Но я просто думаю, что его поведение с начала сезона было неприемлемо для Манчестер Юнайтед. Я видел, как Рой Кин защищал его. На самом деле, сам Рой никогда не принял бы этого. Это отвлечение, которое Манчестер Юнайтед не нужно в момент, когда клуб пытается восстановиться. Совет для Криштиану – просто опусти голову и работай, будь готов играть, когда ты нужен тренеру. Если он это сделает, станет ценным активом. Если не сделает, то станет нежелательным отвлечением", – сказал Руни в комментарии TalkSport.

Напомним, Роналду пропустил летнюю подготовку МЮ и на старте сезона не попадал в основу. 37-летний португалец выражал свое недовольство прямо во время матча, за что был вообще отстранен от команды на несколько дней. Воспитательные методы главного тренера Эрика Тен Хага вроде бы дали эффект, поэтому Роналду вернулся в состав.

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