Фирменное празднование Криштиану Роналду стало достоянием всего футбольного мира.

"Siuuu!" от самого Роналду / Getty Images

Маскот Реал Сосьедада решил скопировать португальца, приехавшего в Сан-Себастьян вместе с Манчестер Юнайтед.

Перед стартовым свистком костюмированный человечек зажигал публику беготней и прыжками в позу, давно ставшую визитной карточкой Роналду. Трибуны охотно поддержали задумку, крича "Siuuu!" в такт каждому приземлению.

Real Sociedad's mascot was getting the crowd hyped for their match against Man United



(via @seeann9) pic.twitter.com/S4wlZaAaag — ESPN FC (@ESPNFC) November 4, 2022

Кришу удалось "отомстить" – 37-летний ветеран отдал ассист на гол Гарначо, который принес МЮ минимальную победу. Правда, Реал Сосьедад сохранил первое место группы Е, поэтому баски начнут плей-офф Лиги Европы сразу с 1/8 финала.

Лига Европы: Роналду помог МЮ поквитаться с Реал Сосьедадом, в группе F все участники набрали равное количество очков