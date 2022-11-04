Роналду получил троллинг даже от маскота Сосьедада – забавное заигрывание с трибунами в стиле португальца
Фирменное празднование Криштиану Роналду стало достоянием всего футбольного мира.
Маскот Реал Сосьедада решил скопировать португальца, приехавшего в Сан-Себастьян вместе с Манчестер Юнайтед.
Перед стартовым свистком костюмированный человечек зажигал публику беготней и прыжками в позу, давно ставшую визитной карточкой Роналду. Трибуны охотно поддержали задумку, крича "Siuuu!" в такт каждому приземлению.
Кришу удалось "отомстить" – 37-летний ветеран отдал ассист на гол Гарначо, который принес МЮ минимальную победу. Правда, Реал Сосьедад сохранил первое место группы Е, поэтому баски начнут плей-офф Лиги Европы сразу с 1/8 финала.
Лига Европы: Роналду помог МЮ поквитаться с Реал Сосьедадом, в группе F все участники набрали равное количество очков