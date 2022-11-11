"Манчестер Юнайтед ставав сильнішим з Роналду в основі? Ні, я так не думаю. Він і Мессі, можливо, є двома найкращими гравцями всіх часів. Можете обирати будь-кого з цих двох.

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Але я просто думаю, що його поведінка з початку сезону була неприйнятна для Манчестер Юнайтед. Я бачив, як Рой Кін захищав його. Насправді сам Рой ніколи не прийняв би цього. Це відволікання, яке Манчестер Юнайтед не потрібне в момент, коли клуб намагається відновитися. Порада для Кріштіану – просто опусти голову і працюй, будь готовий грати, коли ти потрібен тренеру. Якщо він це зробить, то стане цінним активом. Якщо не зробить, то стане небажаним відволіканням", – сказав Руні у коментарі TalkSport.

Нагадаємо, Роналду пропустив літню підготовку МЮ і на старті сезону не потрапляв до основи. 37-річний португалець виказував своє невдовлення прямо під час матчу, за що був взагалі відсторонений від команди на кілька днів. Виховні методи головного тренера Еріка Тен Хага нібито дали ефект, тому Роналду повернувся у склад.

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