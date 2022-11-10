Манчестер Юнайтед обыграл Астон Виллу (4:2) в 1/16 финала Кубка английской лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Унаи Эмери шикарно стартовал во главе Астон Виллы – в воскресенье испанец обыграл Манчестер Юнайтед. Уже через 4 дня Вилла снова встретилась с "дьяволами". Тренеры провели частичную ротацию.

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В первом тайме команды на двоих нанесли 5 ударов (лишь один был из пределов штрафной). Хозяева больше атаковали благодаря Фернандешу. И лучше реагировали на потери, используя контрпрессинг. Но моментов не было.

Игра активизировалась сразу после перерыва. Астон Вилла забила быстрый гол, перехватив мяч в центре поля. Рэмзи нашел пасом Уоткинса, а тот перекинул голкипера. Манчестер Юнайтед оперативно отыгрался – Бруну открылся под пас из глубины и выкатил на пустые ворота Марсьялю.

Ситуация выровнялась, МЮ потерял игровое преимущество. А вскоре повторно пропустил. Янг навесил на дальнюю штангу, Бейли пробросил вдоль ворот, а Далот срезал мяч в сетку. Однако "дьяволы" снова мгновенно сравняли счет – Рашфорд получил пас из глубины и переиграл голкипера.

Манчестер Юнайтед вернул контроль и начал возить соперника. Магуайр расстреливал ворота в упор после углового, Фернандеш не оставлял попыток что-либо организовать. И все же организовал. Сработал высокий прессинг Тэн Хага. Гарначо перехватил мяч на чужой половине и ассистировал Бруну.

Манчестер Юнайтед на кураже продолжал наседать и забил четвертый – Мактоминей замкнул подачу Гарначо. "Дьяволы" довели матч до победы и вышли в 1/8 финала Кубка лиги.