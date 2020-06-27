Роналду радикально сменил стиль – в таком образе вы еще не видели форварда Ювентуса

Звезда Ювентуса Криштиану Роналду продолжает удивлять своих поклонников новыми модными трендами.

Португальский нападающий опубликовал в Instagram фото в необычном образе. На фотографии Криштиану позирует в шортах и рубашке, украшенных цветами и узорами.

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"Начинаем выходные с хорошей атмосферой и прекрасным стилем", – подписал фото 35-летний форвард.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 23 матча, в которых отметился 22-ю голами и тремя ассистами. После 28-ми туров Юве лидирует в турнирной таблице, опережая Лацио на 7 очков. У "орлов" еще есть игра в запасе.

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