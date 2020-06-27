Роналду радикально змінив стиль – у такому образі ви ще не бачили форварда Ювентуса

Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду продовжує дивувати своїх прихильників новими модними трендами.

Португальський нападник опублікував в Instagram фото у незвичному образі. На світлині Кріштіану позує у шортах та сорочці, прикрашених кольоровими квітами та візерунками.

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"Починаємо вихідні з хорошою атмосферою і чудовим стилем", – підписав фото 35-річний форвард.

У нинішньому сезоні Серії А Роналду провів 23 матчі, в яких відзначився 22-ма голами та трьома асистами. Після 28-ми турів Юве лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Лаціо на 7 очок. У "орлів" ще є гра в запасі.

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