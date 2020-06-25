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Джорджина призналась, кого она любит больше Роналду – бесценная реакция форварда Ювентуса

16:21 - Читати українською
Джорджина призналась, кого она любит больше Роналду – бесценная реакция форварда Ювентуса
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

В семье нападающего Юве Криштиану Роналду, похоже, царит полная идиллия.

Чтобы забыть горечь поражения в финале Кубка Италии от Наполи, Криштиану решил устроить прогулку на катере со своей любимой Джорджиной Родригес.

"Мне было стыдно возле Роналду", – Джорджина назвала минусы жизни с форвардом Ювентуса

Девушка опубликовала фото с отдыха, где она со звездой Ювентуса загорает на палубе. "Единственное, что я люблю больше тебя – это нас", – романтично подписала фото Родригес. Судя по выражению лица форварда, такая информация ему явно по душе.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 23 матча, в которых отметился 22-ю голами и тремя ассистами.

Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

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Теги
Италия Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Девушки футболистов Джорджина Родригес
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