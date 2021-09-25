Португалец отреагировал на первое фиаско в чемпионате (ранее были неудачи только в ЛЧ и Кубке лиги).

Фиаско Фернандеша на последних секундах в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 0:1

"Это только начало, но в таком сильном соревновании, как Премьер-лига, важно каждое очко! Мы должны немедленно отреагировать, встать на ноги и показать свою настоящую силу", – написал Роналду в Instagram.

Добавим, что 36-летний португалец впервые покинул поле без забитого гола после возвращения в МЮ. Сейчас статистика звезды выглядит так – 4 мяча в 4 матчах.

Манчестер Юнайтед драматично уступил Астон Вилле – Фернандеш не забил решающий пенальти в компенсированное время