Роналду прокомментировал первое поражение после возвращения в АПЛ
Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду ждет реакции команды после проигрыша Астон Вилле (0:1) в 6-м туре АПЛ.
Португалец отреагировал на первое фиаско в чемпионате (ранее были неудачи только в ЛЧ и Кубке лиги).
Фиаско Фернандеша на последних секундах в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 0:1
"Это только начало, но в таком сильном соревновании, как Премьер-лига, важно каждое очко! Мы должны немедленно отреагировать, встать на ноги и показать свою настоящую силу", – написал Роналду в Instagram.
Добавим, что 36-летний португалец впервые покинул поле без забитого гола после возвращения в МЮ. Сейчас статистика звезды выглядит так – 4 мяча в 4 матчах.
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