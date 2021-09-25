Манчестер Юнайтед сенсационно уступил Астон Вилле в 6-м туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

"Красные дьяволы" стремились реабилитироваться за поражение от Вест Хэма, минимально преобладали оппонента и даже попадали в каркас ворот. Но забила единственный гол во встрече Астон Вилла. Это Хоз результативно замкнул подачу.

Манчестер Юнайтед драматично уступил Астон Вилле – Фернандеш не забил решающий пенальти в компенсированное время

На последних мгновениях Кавани заработал пенальти, а к отметке подошел Бруну Фернандеш, несмотря на присутствие Криштиану Роналду на поле. Правда, португалец крайне неудачно пробил. Это 3 поражение МЮ за 4 последних поединка.