Фиаско Фернандеша на последних секундах в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 0:1
17:11 - Читати українською
Манчестер Юнайтед сенсационно уступил Астон Вилле в 6-м туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
88’ Кортни Хоз
"Красные дьяволы" стремились реабилитироваться за поражение от Вест Хэма, минимально преобладали оппонента и даже попадали в каркас ворот. Но забила единственный гол во встрече Астон Вилла. Это Хоз результативно замкнул подачу.
Манчестер Юнайтед драматично уступил Астон Вилле – Фернандеш не забил решающий пенальти в компенсированное время
На последних мгновениях Кавани заработал пенальти, а к отметке подошел Бруну Фернандеш, несмотря на присутствие Криштиану Роналду на поле. Правда, португалец крайне неудачно пробил. Это 3 поражение МЮ за 4 последних поединка.
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