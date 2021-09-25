Португалець відреагував на перше фіаско в чемпіонаті (раніше були невдачі лише в ЛЧ та Кубку ліги).

Фіаско Фернандеша на останніх секундах у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – 0:1

"Це тільки початок, але в такому сильному змаганні, як Прем'єр-ліга, важливе кожне очко! Ми повинні негайно відреагувати, встати на ноги і показати свою справжню силу", – написав Роналду в Instagram.

Додамо, що 36-річний португалець вперше покинув поле без забитого гола після повернення в МЮ. Наразі статистика зірки виглядає так – 4 м'ячі в 4 матчах.

Манчестер Юнайтед драматично поступився Астон Віллі – Фернандеш не забив вирішальний пенальті у компенсований час