Манчестер Юнайтед драматично уступил Астон Вилле – Фернандеш не забил решающий пенальти в компенсированное время
В рамках 6-го тура АПЛ Астон Вилла минимально одолела Манчестер Юнайтед. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2021/22, 6-й тур
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 0:1
Гол: Хоз, 88
Нереализованный пенальти: Фернандеш, 90+1
Эвертон – Норвич – начало в 17:00
Лидс – Вест Хэм – начало в 17:00
Лестер – Бернли – начало в 17:00
Уотфорд – Ньюкасл – начало в 17:00
Брентфорд – Ливерпуль – начало в 19:30
Игровую программу уикенда в английской Премьер-лиге открывал поединок Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. В общем, в первой половине обе команды имели шансы открывать счет, но "львам" постоянно не хватало реализации, а у манкунианцев на пути постоянно вставал голкипер. Также "дьяволы" на 34-й потеряли травмированного Шоу, которого заменил Далот. В конце концов, соперники ушли на перерыв с нулевым счетом на табло.
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Во втором тайме голевая засуха длилась до 88-й минуты, когда Луис мастерски навесил с углового, а Хоз ударом головой замкнул. Хозяева сразу бросились в атаку, чтобы сравнять счет, и через несколько минут заработали одиннадцатиметровый, однако его не сумел реализовать Фернандеш – мяч после его удара пролетел над перекладиной. В итоге – минимальная победа Астон Виллы.
Отметим, что этот матч стал первым для Роналду после возвращения в МЮ, в котором он ушел с поля без забитого мяча.