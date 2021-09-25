Чемпионат Англии 2021/22, 6-й тур

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 0:1

Гол: Хоз, 88

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 90+1

Эвертон – Норвич – начало в 17:00

Лидс – Вест Хэм – начало в 17:00

Лестер – Бернли – начало в 17:00

Уотфорд – Ньюкасл – начало в 17:00

Брентфорд – Ливерпуль – начало в 19:30

Игровую программу уикенда в английской Премьер-лиге открывал поединок Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. В общем, в первой половине обе команды имели шансы открывать счет, но "львам" постоянно не хватало реализации, а у манкунианцев на пути постоянно вставал голкипер. Также "дьяволы" на 34-й потеряли травмированного Шоу, которого заменил Далот. В конце концов, соперники ушли на перерыв с нулевым счетом на табло.

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Во втором тайме голевая засуха длилась до 88-й минуты, когда Луис мастерски навесил с углового, а Хоз ударом головой замкнул. Хозяева сразу бросились в атаку, чтобы сравнять счет, и через несколько минут заработали одиннадцатиметровый, однако его не сумел реализовать Фернандеш – мяч после его удара пролетел над перекладиной. В итоге – минимальная победа Астон Виллы.

Отметим, что этот матч стал первым для Роналду после возвращения в МЮ, в котором он ушел с поля без забитого мяча.

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