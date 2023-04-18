Наполи спас ничью с Миланом (1:1), но вылетел из Лиги чемпионов по сумме двух матчей. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Милан в этом сезоне каждый раз создает Наполи большие проблемы. Первый матч в Серии А "россонери" проиграли из-за невезения, но во втором круге они взяли разгромный реванш. После чего одолели будущих чемпионов Италии в домашнем четвертьфинале Лиги чемпионов.

Сольный проход Леау и сэйвы вратарей после пенальти в видеообзоре матча Наполи – Милан – 1:1

Осимхен не помог Наполи забить быстрый гол

Стефано Пиоли нашел оптимальное сочетание футболистов, потому выставил тот же состав с тем же планом. С одной стороны – логичное решение, с другой – рискованное, ведь на прошлой неделе Милан провалил старт встречи. Наполи тогда нашел противодействие, доминировал и чудом не забил быстрый гол.

От тренера Милана требовались новые идеи на ответный матч. Новых идей не было, а Наполи снова разрывал в дебюте, хоть и потерял двух основных исполнителей (дисквалификация Замбо-Ангисса и Кима). 4:0 по ударам, 4:0 по угловым, 73% на 27% по владению за первые 10 минут. Хозяевам не хватало последнего штриха в атаках.

В предыдущих дуэлях Наполи страдал без Осимхена. Сегодня нигериец вернулся после травмы, прибавил остроты у чужих ворот, но не нашел свой момент. Многие атаки Наполи завершались дальними ударами, другие – вообще без ударов. Осимхен забил, однако перед тем подыграл себе рукой.

Жира дважды простил, но Леау слишком крут

Милан традиционно сделал ставку на контратаки, используя скорость Леау и дриблинга Диаса. Испанец в этот вечер не имел той эффективности, а вот португалец был в огне. Рафаэл создал решающий гол: подхватил мяч у собственной штрафной, проскочил трех соперников (Ндомбеле, Ди Лоренцо, Ррахмани) и выкатил на пустые ворота для Жиру.

Оливье забил, однако перед тем упустил два супершанса. Сначала не реализовал пенальти (Мерет идеально парировал), заработанный Леау. А затем пробил в голкипера с выгодной позиции, когда партнеры разыграли классную комбинацию через центр. Все эти моменты потащили на 1.9xG. Милан глубоко оборонялся и редко выбегал на чужую половину. Но каждая атака благодаря Леау становилась острой.

Наполе вылетает, Милан в полуфинале

Залог успеха Милана – хороший уровень интенсивности. В отличие от первого матча, сегодня до последних минут "россонери" не допускали 100-процентных шансов на ворота Меньяна. Милан выдерживал темп Наполи: передняя линия успевала и прессинговать, и возвращаться в позиционную оборону, а защитники давали друг другу подстраховку, сохраняя компактность.

Хозяева заставляли Наполи бить с плохих позиций. Кварацхелия и Политано (потом Лосано) постоянно имели оппонента на ноге – приходилось пробивать издалека. Поэтому статистика ударов не совсем показательна. Наполи в четыре раза чаще бил, но из 23 выстрелов 9 были заблокированы. Хвича собрал 10 удачных обыгрышей, но какая польза, если его дриблинг не конвертировался в гол или ассист.

Наполи получил шанс вернуть интригу, когда Томори в собственной штрафной рукой остановил пас Ди Лоренцо. Впрочем, Кварацхелия не обыграл Меньяна с пенальти. Майк в конце встречи совершил важный сейв. Финальный штурм хозяев помог родить один гол – Осимхен в компенсированное время забил головой. Ничья, не имеющая никакого значения.

Милан впервые с сезона-2006/07 вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Тогда был и финал, и выигранный трофей. Сейчас на такое рассчитывать тяжело, но шансы есть. В 1/2 "россонери" сыграют либо с Интером, либо с Бенфикой.

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