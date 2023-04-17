На прошлой неделе саудовский клуб уволил Руди Гарсию с должности главного тренера. В данный момент Аль-Наср находится в поисках нового наставника. Руководство клуба пытается найти звездного специалиста, который нашел бы общий язык с Криштиану Роналду.

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Согласно информации Marca, Аль-Наср заинтересован в услугах Зинедина Зидана, находящегося в отпуске с 2021 года. Саудовский клуб готов предложить французу зарплату в 120 миллионов евро и контракт на два года. Окружение Зидана эту информацию еще не прокомментировало.

Напомним, что Роналду работал под руководством французского наставника, выступая за мадридский Реал. Вместе с Зиданом "сливочные" выигрывали трижды Лигу чемпионов (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и Клубный чемпионат мира (2016, 2017).

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