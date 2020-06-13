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Роналду продолжил вторую самую длинную серию без голов за всю карьеру, упустив пенальти с Миланом

12:04 46 Читати українською
Роналду продолжил вторую самую длинную серию без голов за всю карьеру, упустив пенальти с Миланом
Криштиану Роналду (слева) / фото Ювентус

Вынужденная пауза в футболе поспособствовала ухудшению личной статистики нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

 
Анте Ребич 17’
17’ Анте Ребич

Португалец имел шанс забить Милану в матче 1/2 финала Кубка Италии, но не смог реализовать пенальти на 16-й минуте встречи. Игра завершилась без голов, а Ювентус прошел в финал турнира.

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Промах Роналду с 11-метровой отметки стал для него первым за последние 16 месяцев. В последний раз Криштиану не смог точно исполнить пенальти 508 дней назад – 21 декабря 2019 года. Тогда он не смог поразить ворота Кьево в матче Серии А. С того момента нападающий исполнил 13 точных ударов с пенальти.

Кроме того, продолжилась голевая засуха Роналду. Криштиану не забивает с 22 февраля, когда отличился в матче против СПАЛа. В общем, с учетом паузы из-за карантина, 35-летний форвард не забивал в официальных матчах в течение 111 дний – это вторая самая длинная серия без голов за всю карьеру португальца.

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