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Роналду продовжив другу найдовшу серію без голів за всю кар'єру, змарнувавши пенальті з Міланом

11:59 202 Читать на русском
Роналду продовжив другу найдовшу серію без голів за всю кар'єру, змарнувавши пенальті з Міланом
Кріштіану Роналду (ліворуч) / фото: Ювентус

Вимушена пауза у футболі посприяла погіршенню особистою статистики нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.

 
Анте Ребіч 17’
17’ Анте Ребіч

Португалець мав шанс забити Мілану в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії, але не зміг реалізувати пенальті на 16-й хвилині зустрічі. Гра завершилася без голів, а Ювентус пройшов у фінал турініру.

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Промах Роналду з 11-метрової позначки став для нього першим за останні 16 місяців. Востаннє Кріштіану не зміг точно виконати пенальті 508 днів тому – 21 грудня 2019 року. Тоді він не зміг вразити ворота К'єво в матчі Серії А. З того моменту нападник виконав 13 точних ударів з пенальті.

Окрім того, продовжилася гольова засуха Роналду. Кріштіану не забиває з 22 лютого, коли відзначився у матчі проти СПАЛа. Загалом, з урахуванням паузи через карантин, 35-річний форвард не забивав у офіційних матчах протягом 111 дній – це друга найдовша серія без голів за всю кар'єру португальця.

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Ювентус Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія Ювентус - Мілан
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