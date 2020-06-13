Роналду посадил на задницу защитника Милана и исполнил рабону – эффектное видео

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду находится в хорошей форме после рестарта сезона в Италии.

Португальский форвард в матче 1/2 финала Кубка Италии против Милана запомнился не только нереализованным пенальти в ворота Доннаруммы.

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Роналду также в очередной раз продемонстрировал свою технику, к чему оказался не готов Диего Лаксальт. Уругваец в одном из эпизодов бросился в отчаянный подкат, чтобы заблокировать прострел, но Криштиану убрал мяч под себя и выполнил навес рабоной. Однако эффектные действия не повлияли на резльтат.

Напомним, поединок на Альянц Стэдиум в Турине завершился "сухой" ничьей. Ювентус пробился в финал Кубка Италии благодаря голу, забитому на поле Милана – первый матч этих команд завершился со счетом 1:1.

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