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Роналду посадил на задницу защитника Милана и исполнил рабону – эффектное видео

10:37 49 Читати українською
Роналду посадил на задницу защитника Милана и исполнил рабону – эффектное видео
Криштиану Роналду / Getty images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду находится в хорошей форме после рестарта сезона в Италии.

 
Анте Ребич 17’
17’ Анте Ребич

Португальский форвард в матче 1/2 финала Кубка Италии против Милана запомнился не только нереализованным пенальти в ворота Доннаруммы.

Фиаско Роналду и жестокое кунг-фу Ребича в видеообзоре матча Ювентус – Милан

Роналду также в очередной раз продемонстрировал свою технику, к чему оказался не готов Диего Лаксальт. Уругваец в одном из эпизодов бросился в отчаянный подкат, чтобы заблокировать прострел, но Криштиану убрал мяч под себя и выполнил навес рабоной. Однако эффектные действия не повлияли на резльтат.

Напомним, поединок на Альянц Стэдиум в Турине завершился "сухой" ничьей. Ювентус пробился в финал Кубка Италии благодаря голу, забитому на поле Милана – первый матч этих команд завершился со счетом 1:1.

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Диего Лаксальт Диего Лаксальт Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Ювентус - Милан Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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