Криштиану Роналду призвал футболистов Манчестер Юнайтед объединиться вокруг главного тренера и поддержать его после шквала критики за матч с Ливерпулем, сообщает Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед определился с судьбой Сульшера и его потенциального преемника

В лагере манкуниацев есть ряд игроков, имеющих претензии к норвежскому специалисту, но Криштиану попросил их быть более лояльными в это тяжелое для клуба время.

По информации СМИ, Уле Гуннар Сульшер находится под угрозой увольнения с поста главного тренера МЮ, его судьба будет решена по результатам следующих нескольких матчей.

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