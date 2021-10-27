Боссы Юнайтед решили не увольнять Сульшера. Большинство руководителей клуба вместе с Фергюсоном поддержали норвежца после субботнего ада на Олд Траффорд, но были и те, кому отставка кажется единственным правильным выходом из пике. Сошлись посредине – предстоящий матч против Тоттенхэма станет финальным зачетом для тренера. Вот только не понятно, что делать в случае ничьей.

Манчестер Юнайтед определился с судьбой Сульшера и его потенциального преемника

Наставник был уничтожен нокдауном Ливерпуля (0:5), но решение сверху вернуло специалисту мотивацию и уверенность. Таблоид SunSport заметил, что Сульшер одним из первых прибыл на тренировку во вторник и долго оставался на базе после занятия. Очевидно, что специалист больше всего хочет оправдать доверие к своей персоне и остаться в вероятно самом главном проекте своей жизни, которому уже посвятил почти 3 года.

В середине команды по-разному воспринимают ситуацию с наставником. Ни один игрок после фиаско публично не вступился за тренера, никто не захотел брать вину на себя. Напротив, Люк Шоу и Поль Погба заявили о необходимости перемен. Французу даже приписывают показательное игнорирование замечаний Сульшера. Общего языка с норвежцем также не может найти и новый лидер "дьяволов" Кришитану Роналду.

Однако кто сейчас готов спасать Манчестер Юнайтед и возиться с этими звездами? СМИ называют 4 кандидата: бескомпромиссный Антонио Конте, фаворит Роналду Зинедин Зидан, наставник Лестера Брендан Ронджерс и тренер Аякса Эрик Тен Хаг, которого сватают в почти каждый гранд на протяжении последних нескольких лет.

Конте вроде бы уже и согласился на такую ​​перспективу. Если так и случится, что итальянец со следующей недели приступит к работе в МЮ, то очень вероятно, что Погба, Роналду и другие быстро заскучают по Сульшеру. Конте со своим упрямством, методами работы, желанием контролировать все процессы, игнорированием статуса игроков встретит сопротивление внутри команды. Здесь уже даже речь не идет о стиле игры итальянца.

Зидан не выглядит тренером, который после старта сезона побежит тушить манчестерские пожары. Испанский El Chiringuito уверял, что французский специалист является кандидатом от Роналду, работавшим с ним в Реале. Зидану приписывают интерес к тренерским креслам в ПСЖ и сборной Франции. Зизу – человек, который взвешивает каждый шаг. Он принял решение после прошлого сезона попрощаться с Реалом, и, похоже, минимум до следующего лета будет наслаждаться отпуском.

Брендан Ронджерс сам расшатал кресло под Сульшером, обыграв МЮ (4:2). Наставник Лестера уверяет, что у него нет никаких планов покидать лагерь "лис" в ближайшее время. Роджерса считают одним из самых перспективных тренеров АПЛ на сегодня. Британское издание Caught Offside опубликовало инсайд, что ирландец вообще незаинтересован вакансией в Манчестер Юнайтед, а покинуть Лестер специалист готов только ради Ман Сити.

Эрик Тен Хаг – главный кандидат на тренерское кресло Манчестер Юнайтед, Барселоны, Ювентуса, Ньюкасла, Тоттенхэма (нужное подчеркнуть). Нидерландский специалист идеально подходит именно амстердамцам и их молодому вектору развития команды, но топ-клубы это не останавливает. Тен Хаг является едва ли не самой желанной целью на рынке наставников и без разницы, что для 51-летнего специалиста Аякс стал первым серьезным проектом в почти 20-летней тренерской карьере. Без эмоций, его срочный переезд в Манчестер выглядит фактически нереальным. Тен Хаг подписал контракт с Аяксом до лета 2023-го, он главное лицо в амстердамском проекте и не будет портить репутацию, оставив свое детище наедине зимовать.

Even after - in his own words - being at “rock bottom” today, Ole Gunnar Solskjaer is still outside signing autographs at Old Trafford pic.twitter.com/MITrCg4Yzt — Rob Harris (@RobHarris) October 24, 2021

Самым оптимальным вариантом в этой ситуации будет позволить Сульшеру остаться до конца сезона. Несмотря на скепсис и возмущение болельщиков манкуниацев. Тем более, вспоминая финал Лиги чемпионов 1999 против Баварии, норвежец умеет спасать, казалось, в безвыходной ситуации. Уволить нельзя, оставить.

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