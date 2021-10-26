Манчестер Юнайтед определился с судьбой Сульшера и его потенциального преемника
Руководство МЮ после длительных дебатов решилось на последний шанс для Уле Гуннара Сульшера.
Уле Гуннар Сульшер останется тренером Манчестер Юнайтед еще как минимум на один матч, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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Если норвежский специалист проиграет Тоттенхэму 30 октября, то сразу будет уволен из кресла наставника "красных дьяволов", а на его место, вероятно, назначат Антонио Конте, являющегося главным кандидатом на этот пост.
Напомним, нестабильные результаты Манчестер Юнайтед на старте сезона расшатали кресло под Сульшером, а позорное поражение от Ливерпуля (0:5), переполнило чашу терпения боссов манкунианцев.
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