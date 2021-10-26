Руководство МЮ после длительных дебатов решилось на последний шанс для Уле Гуннара Сульшера.

Уле Гуннар Сульшер останется тренером Манчестер Юнайтед еще как минимум на один матч, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Если норвежский специалист проиграет Тоттенхэму 30 октября, то сразу будет уволен из кресла наставника "красных дьяволов", а на его место, вероятно, назначат Антонио Конте, являющегося главным кандидатом на этот пост.

Напомним, нестабильные результаты Манчестер Юнайтед на старте сезона расшатали кресло под Сульшером, а позорное поражение от Ливерпуля (0:5), переполнило чашу терпения боссов манкунианцев.

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