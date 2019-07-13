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Роналду прибыл в расположение Ювентуса – форварда встречали будто впервые

12:06 21 Читати українською
Роналду прибыл в расположение Ювентуса – форварда встречали будто впервые
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду довел до экстаза фанатов туринцев своим возвращением.

Криштиану Роналду прибыл в лагерь Ювентуса для прохождения медосмотра, сообщает официальный сайт клуба.

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Сотни фанатов "Старой синьоры" неистовыми овациями встретили звездного португальца и заставили его задержаться для раздачи автографов.

Напомним, основная часть команды начали подготовку еще 10 июля, но нескольким игрокам клуб предоставил дополнительные дни отпуска.

По итогам прошлого сезона Юве победил в чемпионате Италии, а Роналду стал автором 21-го гола.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Видеоновости
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