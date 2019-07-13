Роналду прибыл в расположение Ювентуса – форварда встречали будто впервые

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду довел до экстаза фанатов туринцев своим возвращением.
Криштиану Роналду прибыл в лагерь Ювентуса для прохождения медосмотра, сообщает официальный сайт клуба.
Месси, Роналду и Неймар попали в топ-10 самых прибыльных звезд по версии Forbes – их опередила поп-певица
Сотни фанатов "Старой синьоры" неистовыми овациями встретили звездного португальца и заставили его задержаться для раздачи автографов.
Напомним, основная часть команды начали подготовку еще 10 июля, но нескольким игрокам клуб предоставил дополнительные дни отпуска.
По итогам прошлого сезона Юве победил в чемпионате Италии, а Роналду стал автором 21-го гола.
Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років