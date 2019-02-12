Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

Чемпіон Італії провернув черговий успішний трансфер вільного агента – влітку з Арсенала перейде Аарон Ремзі. Пригадуємо інші безкоштовні підписання Ювентуса.

Фабіо Каннаваро

Перейшов – 2009 рік, з Реала

Статистика – 33 матчі

Пішов – 2010 рік, Аль-Ахлі, безкоштовно

Пограв у Ювентусі, після ЧС-2006 провів 3 успішні роки в Реалі, а потім вільним агентом повернувся в Турин ще на один сезон. Справи пішли не надто добре, фани вважали його зрадником, який покинув команду після "кальчополі" та пониження в класі.

Лука Тоні

Перейшов – 2011 рік, з Дженоа

Статистика – 15 матчів, 2 голи

Пішов – 2012 рік, Аль-Наср, безкоштовно

Чудово дебютував за Юве 100-м голом у Серії А, але основним у "чорно-білій" команді не став. Повернувшись з короткого вояжу в ОАЕ, показував прекрасну результативність в Італії. Однак це була вже Верона, а в Ювентусі у Тоні не склалося.

Андреа Пірло

Перейшов – 2011 рік, з Мілана

Статистика – 164 матчі, 19 голів

Пішов – 2015 рік, Нью-Йорк Сіті, безкоштовно

Пірло був центральною фігурою відродженого Ювентуса на початку 10-х років. У 32 пережив другу молодість під керівництвом Антоніо Конте. За 4 сезони привів "стару синьору" до 4 скудетто та став найкращим на той момент глибинним плеймейкером.

"Ми ховали ножі, тоді Гаттузо хапав виделку, намагаючись заколоти одного із нас". Правила життя Андреа Пірло

Поль Погба

Перейшов – 2012 рік, з Манчестер Юнайтед

Статистика – 178 матчів, 34 голи

Пішов – 2016 рік, Манчестер Юнайтед, 105 млн євро

Не продовжив контракт з Манчестер Юнайтед, оскільки не отримав у 18 років повноцінного шансу в першій команді. Алекс Фергюсон критикував Поля за такий вибір, а Ювентус переконав його перейти в Італію і зробив з нього найдорожчого футболіста світу, отримавши за Pogback понад 100 мільйонів.

Фернандо Льоренте

Перейшов – 2013 рік, з Атлетіка

Статистика – 92 матчі, 27 голів

Пішов – 2015 рік, Севілья, безкоштовно

Ювентус підписав форварда, який 5 сезонів поспіль забивав 10+ голів у Ла Лізі. Після двох років на Ювентус Стедіум повернувся в Іспанію на тих же умовах – безкоштовно.

Кінгслі Коман

Перейшов – 2014 рік, з ПСЖ

Статистика – 22 матчі, 1 гол

Пішов – 2015 рік, оренда в Баварію, 7 млн євро; 2017 рік, продаж в Баварію, 21 млн євро

Приїхав перспективним гравцем, поїхав перспективним гравцем. Відіграв у Ювентусі мало, але клуб заробив на ньому майже 30 мільйонів, зігравши на тому, що Коман не бачив перспектив у ПСЖ. Ще один нехай і менш яскравий приклад успішної роботи менеджменту "б'янконері" з молодою амбіційною молоддю великих клубів.

Самі Хедіра

Перейшов – 2015 рік, з Реала

Статистика – 123 матчі, 21 гол

Після розриву хрестоподібної зв'язки не зумів набрати в Реалі попередню форму. Ювентус підписав Самі вільним агентом і повернув його на високий рівень. Стабільний гравець основи останніх років, у цьому сезоні багато пропустив через пошкодження.

Нету

Перейшов – 2015 рік, з Фіорентини

Статистика – 22 матчі

Пішов – 2017 рік, Валенсія, 7 млн євро

Бразильський голкіпер просидів 2 сезони за спиною Джанлуїджі Буффона, а коли йому набридла роль вічного запасного, переїхав у Валенсію. Ювентус заробив 7 мільйонів.

Дані Алвес

Перейшов – 2016 рік, з Барселони

Статистика – 33 матчі, 6 голів

Пішов – 2017 рік, ПСЖ, безкоштовно

Віддавши 8 плідних років Барселоні, у 33 приєднався до Ювентуса. Пристойно пограв один рік на Ювентус Стедіум, збагатив свій запас трофеїв чемпіонатом і кубком Італії, вийшов у фінал Ліги чемпіонів і за згодою сторін відправився збирати титули у Франції.

Емре Джан

Перейшов – 2018 рік, з Ліверпуля

Статистика – 22 матчі, 2 голи

На хорошому рівні відпрацював контракт з Ліверпулем, але вирішив його не продовжувати. Туринські майстри перемовин з вільними агентами схилили німця на свою сторону. Щоправда, довелося оформити йому велику для Серії А зарплату та видати солідний підписний бонус.

Аарон Ремзі

Перейде – 2019 рік, з Арсенала

Заслужено хотів підвищення окладу в новому контракті, однак "каноніри" відмовилися від вимог одного з найкращих своїх футболістів. Ювентус знову без проблем виграв боротьбу за безкоштовного гравця в інших грандів, виписавши паралельно космічну для Італії зарплату, за якою Ремзі стане найвисокооплачуванішим британцем.

Як бачимо, "б'янконері" і переконують обіцянками молодих талантів з академій, і формують комфортні умови іменитим ветеранам, і дають шанс "списаним" у топах гравцям, і підписують сильних футболістів у розквіті сил. Все це – без плати іншим клубам.

Звичайно, трапляються і невдачі. Лусіо, Мікеле Пацієнца, Рето Ціглєр і Лука Тоні з різних причин не заграли в Турині, деякі молоді вільні агенти не розкрилися. Проте успішність роботи з безкоштовними футболістами в Ювентуса все одно висока.

Можна пригадати вигідні угоди "старої синьори" з минулого десятиліття. Клуб заробляв на вільних агентах Адріані Муту, Марко Маркьонні та Крістіано Дзанетті, продаючи їх Фіорентині. Всі вони ще й користь приносили. Як і Зденек Грігера, Хасан Саліхаміджич та Олоф Мельберг.