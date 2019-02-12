Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

Чемпіон Італії провернув черговий успішний трансфер вільного агента – влітку з Арсенала перейде Аарон Ремзі. Пригадуємо інші безкоштовні підписання Ювентуса.
Фабіо Каннаваро
Перейшов – 2009 рік, з Реала
Статистика – 33 матчі
Пішов – 2010 рік, Аль-Ахлі, безкоштовно
Пограв у Ювентусі, після ЧС-2006 провів 3 успішні роки в Реалі, а потім вільним агентом повернувся в Турин ще на один сезон. Справи пішли не надто добре, фани вважали його зрадником, який покинув команду після "кальчополі" та пониження в класі.
Лука Тоні
Перейшов – 2011 рік, з Дженоа
Статистика – 15 матчів, 2 голи
Пішов – 2012 рік, Аль-Наср, безкоштовно
Чудово дебютував за Юве 100-м голом у Серії А, але основним у "чорно-білій" команді не став. Повернувшись з короткого вояжу в ОАЕ, показував прекрасну результативність в Італії. Однак це була вже Верона, а в Ювентусі у Тоні не склалося.
Андреа Пірло
Перейшов – 2011 рік, з Мілана
Статистика – 164 матчі, 19 голів
Пішов – 2015 рік, Нью-Йорк Сіті, безкоштовно
Пірло був центральною фігурою відродженого Ювентуса на початку 10-х років. У 32 пережив другу молодість під керівництвом Антоніо Конте. За 4 сезони привів "стару синьору" до 4 скудетто та став найкращим на той момент глибинним плеймейкером.
"Ми ховали ножі, тоді Гаттузо хапав виделку, намагаючись заколоти одного із нас". Правила життя Андреа Пірло
Поль Погба
Перейшов – 2012 рік, з Манчестер Юнайтед
Статистика – 178 матчів, 34 голи
Пішов – 2016 рік, Манчестер Юнайтед, 105 млн євро
Не продовжив контракт з Манчестер Юнайтед, оскільки не отримав у 18 років повноцінного шансу в першій команді. Алекс Фергюсон критикував Поля за такий вибір, а Ювентус переконав його перейти в Італію і зробив з нього найдорожчого футболіста світу, отримавши за Pogback понад 100 мільйонів.
Фернандо Льоренте
Перейшов – 2013 рік, з Атлетіка
Статистика – 92 матчі, 27 голів
Пішов – 2015 рік, Севілья, безкоштовно
Ювентус підписав форварда, який 5 сезонів поспіль забивав 10+ голів у Ла Лізі. Після двох років на Ювентус Стедіум повернувся в Іспанію на тих же умовах – безкоштовно.
Кінгслі Коман
Перейшов – 2014 рік, з ПСЖ
Статистика – 22 матчі, 1 гол
Пішов – 2015 рік, оренда в Баварію, 7 млн євро; 2017 рік, продаж в Баварію, 21 млн євро
Приїхав перспективним гравцем, поїхав перспективним гравцем. Відіграв у Ювентусі мало, але клуб заробив на ньому майже 30 мільйонів, зігравши на тому, що Коман не бачив перспектив у ПСЖ. Ще один нехай і менш яскравий приклад успішної роботи менеджменту "б'янконері" з молодою амбіційною молоддю великих клубів.
Самі Хедіра
Перейшов – 2015 рік, з Реала
Статистика – 123 матчі, 21 гол
Після розриву хрестоподібної зв'язки не зумів набрати в Реалі попередню форму. Ювентус підписав Самі вільним агентом і повернув його на високий рівень. Стабільний гравець основи останніх років, у цьому сезоні багато пропустив через пошкодження.
Нету
Перейшов – 2015 рік, з Фіорентини
Статистика – 22 матчі
Пішов – 2017 рік, Валенсія, 7 млн євро
Бразильський голкіпер просидів 2 сезони за спиною Джанлуїджі Буффона, а коли йому набридла роль вічного запасного, переїхав у Валенсію. Ювентус заробив 7 мільйонів.
Дані Алвес
Перейшов – 2016 рік, з Барселони
Статистика – 33 матчі, 6 голів
Пішов – 2017 рік, ПСЖ, безкоштовно
Віддавши 8 плідних років Барселоні, у 33 приєднався до Ювентуса. Пристойно пограв один рік на Ювентус Стедіум, збагатив свій запас трофеїв чемпіонатом і кубком Італії, вийшов у фінал Ліги чемпіонів і за згодою сторін відправився збирати титули у Франції.
Емре Джан
Перейшов – 2018 рік, з Ліверпуля
Статистика – 22 матчі, 2 голи
На хорошому рівні відпрацював контракт з Ліверпулем, але вирішив його не продовжувати. Туринські майстри перемовин з вільними агентами схилили німця на свою сторону. Щоправда, довелося оформити йому велику для Серії А зарплату та видати солідний підписний бонус.
Аарон Ремзі
Перейде – 2019 рік, з Арсенала
Заслужено хотів підвищення окладу в новому контракті, однак "каноніри" відмовилися від вимог одного з найкращих своїх футболістів. Ювентус знову без проблем виграв боротьбу за безкоштовного гравця в інших грандів, виписавши паралельно космічну для Італії зарплату, за якою Ремзі стане найвисокооплачуванішим британцем.
Як бачимо, "б'янконері" і переконують обіцянками молодих талантів з академій, і формують комфортні умови іменитим ветеранам, і дають шанс "списаним" у топах гравцям, і підписують сильних футболістів у розквіті сил. Все це – без плати іншим клубам.
Звичайно, трапляються і невдачі. Лусіо, Мікеле Пацієнца, Рето Ціглєр і Лука Тоні з різних причин не заграли в Турині, деякі молоді вільні агенти не розкрилися. Проте успішність роботи з безкоштовними футболістами в Ювентуса все одно висока.
Можна пригадати вигідні угоди "старої синьори" з минулого десятиліття. Клуб заробляв на вільних агентах Адріані Муту, Марко Маркьонні та Крістіано Дзанетті, продаючи їх Фіорентині. Всі вони ще й користь приносили. Як і Зденек Грігера, Хасан Саліхаміджич та Олоф Мельберг.