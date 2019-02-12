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Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

12 лютого 16:05 1965 Читать на русском
Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років
Пірло та Погба

Чемпіон Італії провернув черговий успішний трансфер вільного агента – влітку з Арсенала перейде Аарон Ремзі. Пригадуємо інші безкоштовні підписання Ювентуса.

Фабіо Каннаваро

Перейшов – 2009 рік, з Реала

Статистика – 33 матчі

Пішов – 2010 рік, Аль-Ахлі, безкоштовно

Пограв у Ювентусі, після ЧС-2006 провів 3 успішні роки в Реалі, а потім вільним агентом повернувся в Турин ще на один сезон. Справи пішли не надто добре, фани вважали його зрадником, який покинув команду після "кальчополі" та пониження в класі.

Лука Тоні

Перейшов – 2011 рік, з Дженоа

Статистика – 15 матчів, 2 голи

Пішов – 2012 рік, Аль-Наср, безкоштовно

Чудово дебютував за Юве 100-м голом у Серії А, але основним у "чорно-білій" команді не став. Повернувшись з короткого вояжу в ОАЕ, показував прекрасну результативність в Італії. Однак це була вже Верона, а в Ювентусі у Тоні не склалося.

Андреа Пірло

Перейшов – 2011 рік, з Мілана

Статистика – 164 матчі, 19 голів

Пішов – 2015 рік, Нью-Йорк Сіті, безкоштовно

Пірло був центральною фігурою відродженого Ювентуса на початку 10-х років. У 32 пережив другу молодість під керівництвом Антоніо Конте. За 4 сезони привів "стару синьору" до 4 скудетто та став найкращим на той момент глибинним плеймейкером.

"Ми ховали ножі, тоді Гаттузо хапав виделку, намагаючись заколоти одного із нас". Правила життя Андреа Пірло

Поль Погба

Перейшов – 2012 рік, з Манчестер Юнайтед

Статистика – 178 матчів, 34 голи

Пішов – 2016 рік, Манчестер Юнайтед, 105 млн євро

Не продовжив контракт з Манчестер Юнайтед, оскільки не отримав у 18 років повноцінного шансу в першій команді. Алекс Фергюсон критикував Поля за такий вибір, а Ювентус переконав його перейти в Італію і зробив з нього найдорожчого футболіста світу, отримавши за Pogback понад 100 мільйонів.

Фернандо Льоренте

Перейшов – 2013 рік, з Атлетіка

Статистика – 92 матчі, 27 голів

Пішов – 2015 рік, Севілья, безкоштовно

Ювентус підписав форварда, який 5 сезонів поспіль забивав 10+ голів у Ла Лізі. Після двох років на Ювентус Стедіум повернувся в Іспанію на тих же умовах – безкоштовно.

Кінгслі Коман

Перейшов – 2014 рік, з ПСЖ

Статистика – 22 матчі, 1 гол

Пішов – 2015 рік, оренда в Баварію, 7 млн євро; 2017 рік, продаж в Баварію, 21 млн євро

Приїхав перспективним гравцем, поїхав перспективним гравцем. Відіграв у Ювентусі мало, але клуб заробив на ньому майже 30 мільйонів, зігравши на тому, що Коман не бачив перспектив у ПСЖ. Ще один нехай і менш яскравий приклад успішної роботи менеджменту "б'янконері" з молодою амбіційною молоддю великих клубів.

Самі Хедіра

Перейшов – 2015 рік, з Реала

Статистика – 123 матчі, 21 гол

Після розриву хрестоподібної зв'язки не зумів набрати в Реалі попередню форму. Ювентус підписав Самі вільним агентом і повернув його на високий рівень. Стабільний гравець основи останніх років, у цьому сезоні багато пропустив через пошкодження.

Нету

Перейшов – 2015 рік, з Фіорентини

Статистика – 22 матчі

Пішов – 2017 рік, Валенсія, 7 млн євро

Бразильський голкіпер просидів 2 сезони за спиною Джанлуїджі Буффона, а коли йому набридла роль вічного запасного, переїхав у Валенсію. Ювентус заробив 7 мільйонів.

Дані Алвес

Перейшов – 2016 рік, з Барселони

Статистика – 33 матчі, 6 голів

Пішов – 2017 рік, ПСЖ, безкоштовно

Віддавши 8 плідних років Барселоні, у 33 приєднався до Ювентуса. Пристойно пограв один рік на Ювентус Стедіум, збагатив свій запас трофеїв чемпіонатом і кубком Італії, вийшов у фінал Ліги чемпіонів і за згодою сторін відправився збирати титули у Франції.

Емре Джан

Перейшов – 2018 рік, з Ліверпуля

Статистика – 22 матчі, 2 голи

На хорошому рівні відпрацював контракт з Ліверпулем, але вирішив його не продовжувати. Туринські майстри перемовин з вільними агентами схилили німця на свою сторону. Щоправда, довелося оформити йому велику для Серії А зарплату та видати солідний підписний бонус.

Аарон Ремзі

Перейде – 2019 рік, з Арсенала

Заслужено хотів підвищення окладу в новому контракті, однак "каноніри" відмовилися від вимог одного з найкращих своїх футболістів. Ювентус знову без проблем виграв боротьбу за безкоштовного гравця в інших грандів, виписавши паралельно космічну для Італії зарплату, за якою Ремзі стане найвисокооплачуванішим британцем.

Як бачимо, "б'янконері" і переконують обіцянками молодих талантів з академій, і формують комфортні умови іменитим ветеранам, і дають шанс "списаним" у топах гравцям, і підписують сильних футболістів у розквіті сил. Все це – без плати іншим клубам.

Звичайно, трапляються і невдачі. Лусіо, Мікеле Пацієнца, Рето Ціглєр і Лука Тоні з різних причин не заграли в Турині, деякі молоді вільні агенти не розкрилися. Проте успішність роботи з безкоштовними футболістами в Ювентуса все одно висока.

Можна пригадати вигідні угоди "старої синьори" з минулого десятиліття. Клуб заробляв на вільних агентах Адріані Муту, Марко Маркьонні та Крістіано Дзанетті, продаючи їх Фіорентині. Всі вони ще й користь приносили. Як і Зденек Грігера, Хасан Саліхаміджич та Олоф Мельберг.

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