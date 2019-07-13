Роналду прибув у розташування Ювентуса – форварда зустрічали ніби вперше

Зірковий нападник Ювентуса Кріштіану Роналду довів до екстазу фанатів туринців своїм поверненням.
Кріштіану Роналду прибув до табору Ювентуса для проходження медогляду, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Сотні фанатів "Старої синьйори" несамовитими оваціями зустріли зіркового португальця та змусили його затриматись для роздачі автографів.
Нагадаємо, основна частина команди розпочали підготовку ще 10 липня, але кільком гравцям клуб надав додаткові дні відпустки.
За підсумками минулого сезону Юве тріумфував у чемпіонаті Італії, а Роналду став автором 21-го гола.
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