В третий раз в карьере, и впервые с 2017 года, Криштиану Роналду оказался на вершине самых оплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes. Нападающий Аль-Насра и сборной Португалии попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый большой годовой заработок в истории спорта.

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В течение 12-ти месяцев, до 1 мая 2023 года (завершение большинства сезонов во всех видах спорта), Криштиану Роналду заработал 136 миллионов долларов (107,5 млн фунтов). Португалец отобрал звание рекордсмена у Лионеля Месси, год назад заработавшего 130 миллионов долларов.

Доход 38-летнего Роналду составил 46 миллионов долларов, полученных за выступления непосредственно на футбольном поле (в составе Манчестер Юнайтед и Аль-Насра). После перехода в саудовский клуб зарплата форварда выросла почти вдвое – до 75 млн долларов в год. Еще 90 млн долларов Криштиану заработал за пределами поля – в рамках пожизненного сотрудничества с Nike и собственного бренда CR7.

Второе и третье места в списке самых оплачиваемых спортсменов года тоже достались футболистам. На второй позиции оказался Лионель Месси, заработавший 130 миллионов долларов (65 млн на поле и 65 – за его пределами). Третьим финишировал Килиан Мбаппе, банковский счет которого вырос на 120 млн долларов. При этом нападающий ПСЖ значительно уступает конкурентам в нефутбольных заработках – из суммарных 120 млн 100 он заработал на поле.

И только четвертую строчку рейтинга занял представитель другого вида спорта. Это баскетболист Леброн Джеймс, годовой заработок которого составил 119 миллионов долларов (44+75). Это рекордные деньги в истории баскетбола. На пятой позиции рейтинга оказался боксер Сауль "Канело" Альварес – 110 миллионов долларов (тоже рекорд в этом виде спорта).

Есть рекорды и в теннисе. Роджер Федерер и Серена Уильямс, завершившие карьеру в 2022-м, тоже могут похвастаться финансовыми успехами. Швейцарец заработал 95,1 млн долларов (из них на корте – всего 100 тысяч), оказавшись на 9-м месте рейтинга богачей. Американка к 300 тысячам долларов на корте добавила еще 45 миллионов, полученных от другой деятельности.

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