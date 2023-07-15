Лионель Месси начинает адаптацию не только к американскому футболу, но и к быту.

Обычный поход 36-летнего новичка Интер Майами в супермаркет попал на объективы камер.

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Месси лишь несколько дней назад добрался до Флориды и начинает обустраивать свою жизнь. Лео вместе с женой Антонеллой и детьми поехали в местный супермаркет за продуктами. Можно было ожидать моментальной толпы фанатов рядом со звездой, но этого не произошло. Семья Месси спокойно приобрела все необходимое и только после касс наткнулась на нескольких поклонников. Конечно, чемпион мира не отказал в общих фотографиях.

Напомним, Месси 23 года провел в Европе, выступая за Барселону и ПСЖ. Аргентинец откровенно говорил, что в США хочет отдохнуть от чрезмерного давления и внимания со стороны посторонних людей.

LIONEL MESSI SHOPPING AT PUBLIX HIGHLIGHTS, ALL TOUCHES pic.twitter.com/1VYOCnpJrB — USMNT Only (@usmntonly) July 14, 2023

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