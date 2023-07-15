Утретє в кар'єрі, і вперше з 2017 року, Кріштіану Роналду опинився на вершині найоплачуваніших спортсменів світу за версією Forbes. Нападник Аль-Насра і збірної Португалії потрапив у Книгу рекордів Гіннеса за найбільший річний заробіток в історії спорту.

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Впродовж 12-ти місяців, до 1 травня 2023 року (завершення більшості сезонів у всіх видах спорту), Кріштіану Роналду заробив 136 мільйонів доларів (107,5 млн фунтів). Португалець відібрав звання рекордсмена у Ліонеля Мессі, який рік тому заробив 130 мільйонів доларів.

Дохід 38-річного Роналду склали 46 мільйонів доларів, отримані за виступи безпосередньо на футбольному полі (у складі Манчестер Юнайтед та Аль-Насра). Після переходу в саудівський клуб зарплатня форварда зросла майже вдвічі – до 75 млн доларів за рік. Ще 90 млн доларів Кріштіану заробив за межами поля – у рамках довічної співпраці з Nike та власного бренду CR7.

Друге та третє місця у списку найоплачуваніших спортсменів року теж дісталися футболістам. На другій позиції опинився Ліонель Мессі, який заробив 130 мільйонів доларів (65 млн на полі і 65 – за його межами). Третім фінішував Кіліан Мбаппе, банківський рахунок якого зріс на 120 млн доларів. При цьому нападник ПСЖ значно поступається конкурентам у нефутбольних заробітках – зі сумарних 120 млн 100 він заробив на полі.

І лише четвертий рядок рейтингу посів представник іншого виду спорту. Це баскетболіст Леброн Джеймс, річний заробіток якого склав 119 мільйонів доларів (44+75). Це рекордні гроші в історії баскетболу. На п'ятій позиції рейтингу опинився боксер Сауль "Канело" Альварес – 110 мільйонів доларів (теж рекорд у цьому виді спорту).

Є рекорди і в тенісі. Роджер Федерер і Серена Вільямс, які завершили кар'єру у 2022-му, теж можуть похизуватися фінансовими успіхами. Швейцарець заробив 95,1 млн доларів (з них на корті – лише 100 тисяч), опинившись на 9-му місці рейтингу багатіїв. Американка до 300 тисяч доларів на корті додала ще 45 мільйонів, отриманих від іншої діяльності.

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