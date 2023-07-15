"Почему не вернулся в Динамо год назад? Были на это свои причины. Думаю, сейчас не стоит об этом говорить. Наверное, было не то время, чтобы вернуться. Сейчас, я считаю, этот момент настал.

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Мы постоянно общались с Игорем Суркисом, разговаривали о переходе зимой, но у меня был действующий контракт с Аль-Айном. Я ничего не мог сделать, ждали до лета. Когда уже стало понятно, что я могу подписывать контракт свободным агентом, то я отказал всем клубам, которые выходили с предложениями. Говорил, что мне эти варианты неинтересны. Я был настроен вернуться домой.

Были варианты из разных стран, но мой агент и семья видели, чего я хочу. Я давал понять, что какие бы деньги не предлагали, меня не интересовали эти предложения.

Топ-чемпионаты? Да, были команды из Италии и Испании, но я даже не рассматривал эти варианты. Никто меня от перехода в Динамо не отговаривал. Мои друзья, семья знают, что если я что-то решил, то изменить мое мнение будет сложно. Это мое решение, моя жизнь, моя карьера", – рассказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу Динамо.

Напомним, капитан сборной Украины перешел в киевский клуб этим летом в статусе свободного агента и подписал контракт на 2 года. После завершения карьеры игрока он получит в Динамо должность спортивного директора.

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