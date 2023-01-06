Подписание 37-летнего португальца заставляет Аль-Наср избавиться от одного из своих игроков, чтобы вписаться в лимит на легионеров. Покинуть команду готовится нападающий Венсан Абубакар, утверждает Okaz.

Презентация Роналду в Аль-Насре переплюнула финал ЧМ-2022 – представление португальца онлайн смотрело 3 миллиарда

По информации источника, Аль-Наср отпустит камерунца в аренду в один из европейских клубов. Претендентов двое – Фенербахче и Манчестер Юнайтед. Сам Абубакар решил перебраться в Манчестер, где может стать заменой Криштиану Роналду.

Следовательно, все стороны будут довольны. Аль-Наср сможет зарегистрировать своего звездного новичка, португалец получит право играть за свой новый клуб, а манкунианцы залатают дыру в составе, образовавшуюся после расторжения контракта с Роналду.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім