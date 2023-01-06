Підписання 37-річного португальця змушує Аль-Наср позбутися котрогось із своїх гравців, щоб вписатися в ліміт на легіонерів. Покинути команду готується нападник Венсан Абубакар, стверджує Okaz.

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За інформацією джерела, Аль-Наср відпустить камерунця в оренду в один із європейських клубів. Претендентів двоє – Фенербахче та Манчестер Юнайтед. Сам Абубакар вирішив перебратися у Манчестер, де може стати заміною Кріштіану Роналду.

Відтак, усі сторони будуть задоволені. Аль-Наср зможе зареєструвати свого зіркового новачка, португалець отримає право грати за свій новий клуб, а манкуніанці залатають дірку в складі, яка утворилася після розірвання контракту з Роналду.

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