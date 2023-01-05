Церемония презентации Криштиану Роналду в Аль-Насре в прямом эфире вызвала интерес у большего количества зрителей по сравнению с финалом чемпионата мира в Катаре, сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер португальский журналист Педро Сепульведа.

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Поединок между Аргентиной и Францией посмотрели 2 миллиарда зрителей, в то время как представление 37-летнего нападающего – на один миллиард больше.

Напомним, презентация Роналду была разделена на 2 части: сначала футболист пообщался с прессой, а затем впервые вышел на домашний стадион Аль-Насра. Форвард также успел провести дебютную открытую тренировку вместе с командой.

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