Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду уже начал демонстрировать, почему считается одним из лучших футболистов современности.

Португалец эффектно пожонглировав мяч, подбив его пяткой, чем поделился Манчестер Юнайтед в своем Instagram.

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"Словно он никуда не уходил", – подписала видеоролик пресс-служба манкунианцев. Отметим, что Роналду во время своего первого периода в составе "красных дьяволов" частенько демонстрировал подобные трюки.

Напомним, Роналду выступал за "красных дьяволов" в 2003-2009 годах. Повторный дебют португальского суперзвезды может состояться уже 11 сентября – МЮ дома будет противостоять Ньюкасла.

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