Роналду похвастался техникой на первой тренировке Манчестер Юнайтед
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду уже начал демонстрировать, почему считается одним из лучших футболистов современности.
Португалец эффектно пожонглировав мяч, подбив его пяткой, чем поделился Манчестер Юнайтед в своем Instagram.
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"Словно он никуда не уходил", – подписала видеоролик пресс-служба манкунианцев. Отметим, что Роналду во время своего первого периода в составе "красных дьяволов" частенько демонстрировал подобные трюки.
Напомним, Роналду выступал за "красных дьяволов" в 2003-2009 годах. Повторный дебют португальского суперзвезды может состояться уже 11 сентября – МЮ дома будет противостоять Ньюкасла.
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