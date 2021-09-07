36-летний нападающий впервые после перехода из Ювентуса побывал в Каррингтоне, сообщает пресс-служба Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед умудрился разбить смешную цену Роналду на несколько платежей – Ювентус будет получать "крошки"

Роналду прибыл на базу сегодня утром, где в первую очередь поговорил с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером. С ним он когда-то играл бок о бок на Олд Траффорд. После беседы Криштиану представили всей команде, с которой он впервые потренировался.

Напомним, Роналду выступал за "красных дьяволов" в 2003-2009 годах. Повторный дебют португальской суперзвезды может состояться уже 11 сентября – МЮ дома будет противостоять Ньюкаслу.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба