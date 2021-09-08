Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вже почав демонструвати, чому вважається одним з найкращих футболістів сучасності.

Португалець ефектно пожонглював м'яч, підбивши його п'яткою, чим поділився Манчестер Юнайтед у своєму Instagram.

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"Наче він нікуди не йшов", – підписала відеоролик прес-служба манкуніанців. Зазначимо, що Роналду під час свого першого періоду в складі "червоних дияволів" частенько демонстрував подібні трюки.

Нагадаємо, Роналду виступав за "червоних дияволів" у 2003-2009 роках. Повторний дебют португальської суперзірки може відбутись вже 11 вересня – МЮ вдома протистоятиме Ньюкаслу.

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