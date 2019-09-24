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Роналду отреагировал на свое поражение в борьбе за звание лучшего игрока года ФИФА

09:27 356 Читати українською
Роналду отреагировал на свое поражение в борьбе за звание лучшего игрока года ФИФА
Криштиану Роналду / Reuters

Лидер Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результаты голосования FIFA The Best-2019.

"Терпение и настойчивость – это две черты, которые отличают профессионала от любителя. Все, что мы сегодня называем большим, началось с малого.

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Вы не можете сделать все, но стоит делать все ради того, чтобы ваши мечты сбылись. И имейте в виду – после ночи всегда наступает рассвет", – написал Роналду в своем Instagram после объявления официальных результатов. К слову, сам португалец так и не посетил официальную церемонию FIFA The Best-2019.

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Напомним, что победу в номинации "Лучший игрок года" добыл Лионель Месси. Вирджил ван Дейк занял второе место, а Роналду удовлетворился условной "бронзой".

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Роналду не выбрал Месси и ван Дейка в голосовании FIFA The Best-2019 – интересный выбор португальца
08:24
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Теги
Игрок года ФИФА Мир Криштиану Роналду Криштиану Роналду Италия Ювентус Ювентус Португалия Португалия
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