Месси растрогал всех словами о своих сыновьях на церемонии FIFA The Best-2019 – трогательная речь аргентинца

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал победу в голосовании за лучшего игрока 2019 года по версии ФИФА.

"Хочу поблагодарить всех, кто решил, что я достоин этого признания. Лично для меня индивидуальные награды имеют второстепенное значение, команда превыше всего.

"Кто не любит Ливерпуль, у того нет сердца", – огненная речь Клоппа на церемонии FIFA The Best-2019

Но сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их – это бесценная радость. Мои сыновья – большие любители футбола, смотрят на всех игроков вокруг со скромностью. Даже не знаю, попросили ли они с кем-то сфотографироваться. Это прекрасный день, чтобы разделить его с ними", – цитирует слова Лионеля Месси Marca.

FIFA The Best-2019: названа символическая сборная года

Напомним, награда лучшего игрока этого года по версии ФИФА стала первой в карьере легендарного аргентинца.