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Месси растрогал всех словами о своих сыновьях на церемонии FIFA The Best-2019 – трогательная речь аргентинца

07:30 164 Читати українською
Месси растрогал всех словами о своих сыновьях на церемонии FIFA The Best-2019 – трогательная речь аргентинца
Месси вместе со своей семьей / Твиттер ФИФА

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал победу в голосовании за лучшего игрока 2019 года по версии ФИФА.

"Хочу поблагодарить всех, кто решил, что я достоин этого признания. Лично для меня индивидуальные награды имеют второстепенное значение, команда превыше всего.

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Но сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их – это бесценная радость. Мои сыновья – большие любители футбола, смотрят на всех игроков вокруг со скромностью. Даже не знаю, попросили ли они с кем-то сфотографироваться. Это прекрасный день, чтобы разделить его с ними", – цитирует слова Лионеля Месси Marca.

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Напомним, награда лучшего игрока этого года по версии ФИФА стала первой в карьере легендарного аргентинца.

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