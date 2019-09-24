Роналду не выбрал Месси и ван Дейка в голосовании FIFA The Best-2019 – интересный выбор португальца

Стало известно, за кого проголосовал Криштиану Роналду при выборе лучшего футболиста 2019 года по версии ФИФА.

Первое место Роналду отдал партнеру по Ювентуса и защитнику сборной Нидерландов Маттейсу Де Лигту, информирует ESPN.

Результаты голосования FIFA The Best-2019 – тройка лидеров сильно оторвалась от других

На втором месте по версии Криштиану оказался полузащитник сборной Нидерландов и Барселоны Фрэнки де Йонг, а на третьем – форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе.

Аргентинскому нападающему Барселоны Лионелю Месси место в тройке лучших по версии Роналду не нашлось, хотя именно Лео в итоге был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

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Криштиану же по итогам голосования оказался на третьей строчке, уступив не только Месси, но и защитнику Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджилу ван Дейку.