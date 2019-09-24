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Роналду відреагував на свою поразку у боротьбі за звання найкращого гравця року ФІФА

09:27 704 Читать на русском
Роналду відреагував на свою поразку у боротьбі за звання найкращого гравця року ФІФА
Кріштіану Роналду / Reuters

Лідер Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував результати голосування FIFA The Best-2019.

"Терпіння і наполегливість – це дві риси, які відрізняють професіонала від любителя. Все, що ми сьогодні називаємо великим, почалося з малого.

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Ви не можете зробити все, але варто робити все заради того, щоб ваші мрії збулися. І майте на увазі – після ночі завжди настає світанок", – написав Роналду в своєму Instagram після оголошення офіційних результатів. До слова, сам португалець так і не відвідав офіційну церемонію FIFA The Best-2019.

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Нагадаємо, що перемогу в номінації "Найкращий гравець року" здобув Ліонель Мессі. Вірджил ван Дейк посів другу сходинку, а Роналду задовольнився умовною "бронзою".

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Роналду не обрав Мессі та ван Дейка у голосуванні FIFA The Best-2019 – цікавий вибір португальця
08:24
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Теги
Гравець року ФІФА Світ Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія Ювентус Ювентус Португалія Португалія
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