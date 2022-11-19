План чемпионов Германии остается неизменным – никаких трансферов в зимнее окно, утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

Мане услышал ужасный вердикт после операции – звезда Баварии рискует не сыграть против ПСЖ в 1/8 Лиги чемпионов

На ситуацию не влияет и тяжелая травма Садио Мане, который пропустит долгий период даже после чемпионата мира. Пресса вспомнила летние слухи и начала сватать Криштиану Роналду на место сенегальца, однако Бавария до сих пор безразлична к идее подписать 37-летнего нападающего МЮ. "Ротен" дадут больше игрового времени 17-летнему Матису Телю, неплохо проявившему себя в первой половине сезона.

Следующий официальный матч Бавария проведет аж 20 января – поединок с РБ Лейпциг в Бундеслиге.

"Я не уважаю Тен Хага": Роналду дал взрывное интервью – звезда Ман Юнайтед чувствует себя преданным