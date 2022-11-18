Отсутствие на чемпионате мира может стать далеко не единственной неприятностью для Садио Мане.

Звезда Баварии после операции на подколенном сухожилии может пропустить до 4 месяцев, сообщает Sport1.

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Мане уже смирился, что не поможет сборной Сенегала на чемпионате мира. Впрочем, 30-летний вингер выпадает и на немалый период клубного сезона. Если подтвердятся худшие прогнозы, то летний новичок Баварии пропустит один или даже оба матча против ПСЖ в рамках 1/8 финала ЛЧ. Первая встреча запланирована на 14 февраля, вторая – на 8 марта.

Напомним, Бавария заплатила Ливерпулю за Мане 32 млн евро. Пока сенегалец провел в составе "ротен" 23 матча, оформив 11 голов и 4 ассиста.

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