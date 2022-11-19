План чемпіонів Німеччини залишається незмінним – жодних трнасферів у зимове вікно, стверджує журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мане почув жахливий вирок після операції – зірка Баварії ризикує не зіграти проти ПСЖ в 1/8 Ліги чемпіонів

На ситуацію не впливає і важка травма Садьйо Мане, який пропустить тривалий період навіть після чемпіонату світу. Преса згадала літні чутки і почала сватати Кріштіану Роналду на місце сенегальця, однак Баварія досі байдужа до ідеї підписати 37-річного нападника МЮ. "Ротен" дадуть більше ігрового часу 17-річному Матісу Телю, який непогано проявив себе у першій половині сезону.

Додамо, що наступний офіційний матч Баварія проведе аж 20 січня – поєдинок з РБ Лейпциг у Бундеслізі.

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