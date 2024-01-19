Португалец получил три награды в Дубае на церемонии вручения премии Globe Soccer Awards. Впрочем, Криштиану Роналду не смог завоевать главный приз, который вручается лучшему игроку за год, хотя и был среди кандидатов.

Холанд стал лучшим игроком года Globe Soccer Awards, опередив Месси и Роналду.

Во время объявления победителя оператор навел камеру на португальца. Роналду улыбнулся и показал кого нужно снимать, попытавшись переключить внимание на Эрилнга Холанда, который и выиграл звание лучшего игрока по итогу 2023 года. Когда победителя объявили Криштиану радостно аплодировал. Реакция Роналду удивила, поскольку он обычно не любит делиться вниманием.

Напомним, что португалец был признан лучшим игроком на Ближнем Востоке, получил приз имени Марадоны, который вручается лучшему бомбардиру, и также победил в голосовании фанатов.

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