Португалець здобув три нагороди в Дубаї на церемонії вручення премії Globe Soccer Awards. Утім, Кріштіану Роналду не зміг завоювати головний приз, який вручається найкращому гравцю за рік, хоча й був серед кандидатів.

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Під час оголошення переможця оператор навів камеру на португальця. Роналду посміхнувся і показав кого потрібно знімати, спробувавши змістити увагу на Ерлінга Холанда, який і виграв звання найкращого гравця за підсумком 2023 року. Коли переможця оголосили, Кріштіану радісно аплодував. Реакція Роналду здивувала, оскільки він зазвичай не любить визнавати, що хтось був кращим.

Нагадаємо, що португальця було визнано найкращим гравцем на Близькому Сході. Окрім цього, Кріштіану здобув приз імені Марадони, який вручається найкращому бомбардиру, і також переміг у голосуванні фанатів.

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