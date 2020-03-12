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Роналду оказался в вынужденной изоляции – коронавирус у игрока Ювентуса не дает португальцу вернуться в Италию

18:50 128 Читати українською
Роналду оказался в вынужденной изоляции – коронавирус у игрока Ювентуса не дает португальцу вернуться в Италию
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду ближайшие дни должен будет провести в Португалии из-за распространения пандемии коронавируса.

В последние дни Криштиану находился в Португалии, куда срочно прилетел после того, как его мама перенесла инсульт. Планировалось, что уже сегодня форвард вернется в расположение Ювентуса. Роналду даже получил соответствующее разрешение на перелет в Италию, но 35-летний португалец все же вынужден остаться на Мадейре.

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Впрочем, ситуация изменилась после того, как у защитника Ювентуса Даниэле Ругани обнаружили коронавирус Covid-19. Теперь Криштиану минимум на несколько дней останется с семьей в родном Фуншале, информирует AS со ссылкой на итальянские СМИ.

Планируется, что Роналду будет находиться на Мадейре до стабилизации ситуации в Италии, на территории которой объявили карантин. К слову, из-за обнаружения коронавируса у Ругани все игроки Ювентуса находятся на карантине.

Напомним, из-за вспышки пандемии коронавируса чемпионаты Италии и Испании были приостановлены. В АПЛ, Бундеслиге и Франции было принято решение проводить поединки без болельщиков.

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Теги
коронавирус Даниэле Ругани Даниэле Ругани Ювентус Ювентус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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