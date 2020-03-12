Роналду получил спецразрешение на въезд в Италию

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время присоединится к своей команде.

Португальский форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду последние несколько дней находится на своей родине, куда он прибыл еще 9 марта после того, как его мама попала в больницу. У нападающего возникли трудности с возвращением в Италию, поскольку правительство Португалии запретило полеты на Апеннины из-за вспышки коронавируса.

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Однако накануне Роналду получил специальное разрешение на возвращении в Италию на частном самолете, сообщает издание Tuttosport. Нападающий должен вернуться в Турин сегодня, 12 марта.

Напомним, матчи итальянской Серии А из-за эпидемии коронавируса отменены, а национальный олимпийский комитет Италии объявил о прекращении всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. Кроме того, первый случай заражения опасной болезнью выявлен среди игроков Ювентуса – жертвой коронавируса стал защитник туринцев Даниэле Ругани.

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