Евро-2020 не состоится в запланированный срок, – СМИ

Европейский футбольный союз готовит радикальные меры, чтобы избежать лишних рисков распространения коронавируса.

УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на видеоконференции, которая состоится 17 марта, утверждает L'Equipe.

УЕФА решит судьбу Евро-2020 17 марта – сегодняшние матчи Лиги Европы состоятся

Форум придется провести в 2021 году, а этим летом будут сыграны матчи еврокубков и клубного чемпионата мира. Относительно последнего турнира УЕФА придется договариваться с ФИФА, которая отвечает за его организацию.

Напомним, Испания и Италия уже приняли решение о временной остановке своих национальных чемпионатов.

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