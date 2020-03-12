toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Евро-2020
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Евро-2020 не состоится в запланированный срок, – СМИ

17:35 178 Читати українською
Евро-2020 не состоится в запланированный срок, – СМИ
Стадионы стали пустыми из-за коронавируса / Фото из открытых источников

Европейский футбольный союз готовит радикальные меры, чтобы избежать лишних рисков распространения коронавируса.

УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на видеоконференции, которая состоится 17 марта, утверждает L'Equipe.

УЕФА решит судьбу Евро-2020 17 марта – сегодняшние матчи Лиги Европы состоятся

Форум придется провести в 2021 году, а этим летом будут сыграны матчи еврокубков и клубного чемпионата мира. Относительно последнего турнира УЕФА придется договариваться с ФИФА, которая отвечает за его организацию.

Напомним, Испания и Италия уже приняли решение о временной остановке своих национальных чемпионатов.

Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсу

blog_ava
Клопп: Я понимаю, что я лузер
07:30
1008
Теги
коронавирус УЕФА Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
34
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук