Евро-2020 не состоится в запланированный срок, – СМИ

Европейский футбольный союз готовит радикальные меры, чтобы избежать лишних рисков распространения коронавируса.
УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на видеоконференции, которая состоится 17 марта, утверждает L'Equipe.
УЕФА решит судьбу Евро-2020 17 марта – сегодняшние матчи Лиги Европы состоятся
Форум придется провести в 2021 году, а этим летом будут сыграны матчи еврокубков и клубного чемпионата мира. Относительно последнего турнира УЕФА придется договариваться с ФИФА, которая отвечает за его организацию.
Напомним, Испания и Италия уже приняли решение о временной остановке своих национальных чемпионатов.
Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсу