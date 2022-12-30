Саудівський Аль-Наср офіційно підтвердив перехід 37-річного португальця, але не надає жодних подробиць угоди. Новачок носитиме футболку з улюбленою сімкою.

Роналду не єдина ціль Аль-Насра – аравійці зробили щедру пропозицію капітану Барселони

Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що контракт розрахований до 2025 року. Роналду розірвав угоду з Манчестер Юнайтед ще до чемпіонату світу, тому мав статус вільного агента.

Окремої уваги варті майбутні заробітки Роналду в Аль-Насрі. Чиста зарплатня нападника складатиме 75 млн доларів за сезон, однак різноманітні комерційні додатки і роль посла збільшать цю цифру до 200 млн. Це найбільша зарплата за всю історію футболу.

Аль-Наср стане п'ятим клубом у кар'єрі Роналду після рідного Спортінга, МЮ, Реала і Ювентуса. Нападник здобув 30 трофеїв на клубному рівні, а зі збірною Португалії вигравав Євро-2016 та Лігу націй 2018/19.

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