Аль-Наср очень хочет видеть в своем составе Криштиану Роналду. Переговоры длятся не одну неделю. Ранее также сообщалось об интересе к Серхио Рамосу. Однако на этих кандидатах аравийцы не планируют останавливаться.

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По информации Mundo Deportivo, все шансы стать игроком Аль-Насра есть у Серхио Бускетса. Клуб уже сделал капитану Барселоны предложение, значительно превышающее его заработки в столице Каталонии (более 10 млн).

Пока Бускетс не спешит становиться на путь кардинальных перемен в своей карьере. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, это желание Серхио покинуть Барселону по завершении своего контракта. Срок соглашения истекает в июне 2023 года.

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