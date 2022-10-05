"Роналду очень взбешен": Тен Хаг признал, что португальцу не нравится его положение в Манчестер Юнайтед
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг отметил профессионализм Криштиану Роналду.
"Я не выпустил Роналду против Ман Сити при счете 0:4 из уважения к нему. Это никоим образом не касается того, что может произойти в январе или следующем году. Я не вижу, чтобы он был недоволен. Он счастлив, он хорошо себя чувствует.
Роналду может уйти из Манчестер Юнайтед в январе
Я не говорю, что он рад тому, что не играл в воскресенье, но вопрос не в этом. Конечно, он хочет играть и взбешен, когда не может этого сделать. Роналду мотивирован, и это именно то, чего мы от него ждем", – цитирует Тен Хага Sky Sports.
Напомним, под руководством нидерландца Криштиану Роналду стал для Манчестер Юнайтед только игроком ротации. В дерби против Манчестер Сити (3:6) португалец впервые в нынешнем сезоне остался без игровых минут вообще.
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