"Я не выпустил Роналду против Ман Сити при счете 0:4 из уважения к нему. Это никоим образом не касается того, что может произойти в январе или следующем году. Я не вижу, чтобы он был недоволен. Он счастлив, он хорошо себя чувствует.

Роналду может уйти из Манчестер Юнайтед в январе

Я не говорю, что он рад тому, что не играл в воскресенье, но вопрос не в этом. Конечно, он хочет играть и взбешен, когда не может этого сделать. Роналду мотивирован, и это именно то, чего мы от него ждем", – цитирует Тен Хага Sky Sports.

Напомним, под руководством нидерландца Криштиану Роналду стал для Манчестер Юнайтед только игроком ротации. В дерби против Манчестер Сити (3:6) португалец впервые в нынешнем сезоне остался без игровых минут вообще.

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ