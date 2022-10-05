"Я не випустив Роналду проти Ман Сіті за рахунку 0:4 з поваги до нього. Це жодним чином не стосується того, що може статися у січні чи наступного року. Я не бачу, щоб він був незадоволений. Він щасливий, він добре почувається.

Роналду може піти з Манчестер Юнайтед у січні

Я не говорю, що він був радий тому, що не грав у неділю, але питання не в цьому. Звичайно, він хоче грати і дуже розлючений, коли не може цього зробити. Роналду мотивований, і це саме те, чого ми від нього чекаємо", – цитує Тен Хага Sky Sports.

Нагадаємо, під керівництвом нідерландця Кріштіану Роналду став для Манчестер Юнайтед лише гравцем ротації. У дербі проти Манчестер Сіті (3:6) португалець вперше в нинішньому сезоні залишився без ігрових хвилин взагалі.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ