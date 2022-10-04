Криштиану Роналду сможет покинуть Манчестер Юнайтед в январе после того, как главного тренера команды Эрика Тен Хага обвинили в неуважении к легенде. Об этом информирует The Telegraph.

Легенда Манчестер Юнайтед обвинил клуб в отсутствии уважения Роналду: "Они должны были отпустить его"

Напомним, что Тен Хаг так и не выпустил Роналду на замену в манчестерском дерби, которое Юнайтед проиграл Сити со счётом 3:6. Сам нидерландец после матча оправдывался, что не выпустил Роналду из уважения к нему, а не из-за неуважения.

Также Тен Хаг дал понять, что не возражает, если Криштиану зимой захочет покинуть команду. Правда, для этого нужно получить предложение, которое устроит игрок и клуб.

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