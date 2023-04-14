Гарсия возглавил Аль-Наср в июле прошлого года. Под его руководством команда провела 26 матчей, одержав 18 побед и потерпев три поражения. Последней каплей стала ничья против Аль-Фейхи. Криштиану свирепствовал и, возможно, пожаловался на работу тренера боссом клуба. Правда, именно после прихода португальца Аль-Наср лишился лидерства в чемпионате Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что Роналду приписывали конфликт с наставником, 5-кратный обладатель ЗМ довольно тепло простился с Руди в социальных сетях. "Было приятно работать с тобой. Желаю всего лучшего в будущем", – написал Криш в Инстаграм, выставив совместное фото с Гарсией.

Руководство Аль-Насра вроде бы уже определилось с возможными наставниками. По информации британских СМИ, Зинедин Зидан и Жозе Моуринью – ключевые претенденты на вакантную должность.

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